Москалькова прокомментировала ситуацию с экстрадицией Винника

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с экстрадицией россиянина Александра Винника, задержанного в Греции.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация. Пока мы помогаем Александру по гуманитарным каналам», — сказала Москалькова.

6 ноября судебный совет Ареопага (Верховного суда Греции) завершил слушания по делу Винника, адвокатам дали время предоставить дополнительные аргументы, после чего будет принято решение.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.