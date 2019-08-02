Адвокат Винника рассказал об изменившейся ситуации с его экстрадицией

Тимофей Мусатов, адвокат арестованного в Греции россиянина Александра Винника, рассказал RT об изменении ситуации с возможностью экстрадиции его клиента в США или Францию.

Как указал юрист, от имени Винника было подано ходатайство о пересмотре его дела в связи с изменением греческого законодательства. Защита требует пересмотра судебных решений, принятых греческими судами о его экстрадиции в США и Францию.

«Таким образом, рассмотрение дела возвращается в процессуальное русло, хотя ещё недавно казалось, что все судебные возможности уже исчерпаны и следует только дожидаться решения министра юстиции Греции, который должен был выбрать, в какую именно страну — США, Францию или Россию будет выдан российский подданный Александр Винник», — указал он.

По словам Мусатова, возвращение дела в суд стало возможным благодаря изменению греческого законодательства. Статья 405 нового УК Греции, вступившего в силу с 1-го июля, предусматривает заявление потерпевших как непременное условие для возбуждения уголовного дела по обвинению в совершении мошенничества (ст. 386), в том числе с применением компьютера (ст. 386 А). Именно отсутствие потерпевших и претензий от них выдвигалось адвокатами Винника в качестве одного из аргументов против его экстрадиции во Францию и в США.

По мнению защиты, вступившие в силу изменения теперь не позволят судьям проигнорировать это существенное обстоятельство.

«Новое законодательство содержит и другие изменения, создающие повод для пересмотра принятых по делу решений. Так, некоторые виды преступлений, по которым был обвинён российский гражданин, уже не предусмотрены греческим УК, в частности кража с применением профессиональных навыков, а по некоторым правонарушениям снижен уровень тяжести. Как указывается в ходатайстве, все эти новые положения должны быть применены при повторном рассмотрении дела, поскольку облегчают положение обвиняемого», — добавил адвокат.

Ранее газета «Известия» писали, что Винник написал в адрес президента России Владимира Путина обращение, в котором попросил российского лидера о помощи.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.