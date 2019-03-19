«Все дела под копирку»: защита Винника рассчитывает на изменение меры пресечения в отношении россиянина

20 марта суд в Афинах рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения в отношении россиянина Александра Винника, арестованного в середине 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалютной биржи. Защита Винника отмечает системность случаев задержания за границей россиян, имеющих отношение к сфере IT.

Защита Александра Винника рассчитывает на изменение меры пресечения в отношении россиянина по результатам заседания суда 20 марта. Как отметил его адвокат Тимофей Мусатов, положения греческого законодательства запрещают держать человека под стражей больше 18 месяцев без предъявления ему обвинения.

Впрочем, после шума в афинской прессе, поднятого по этому поводу, прокуратура греческой столицы выступила с разъяснением, что в исключительных случаях, согласно действующему УПК, этот срок может быть продлён до 30 месяцев. Однако для использования приведённой нормы требуется отдельное решение суда, которое пока не было принято.

Независимо от того, будет ли изменена мера пресечения, адвокаты продолжат настаивать на экстрадиции Винника в Россию, а не в США или Францию, которая также претендует на его выдачу.

Напомним, что Виннику вменяется отмывание денег через биржу криптовалют BTC-e, которая, как утверждается, частично принадлежит ему. По разным оценкам, за время её работы с 2011 по 2017 год было легализовано преступных средств на сумму $4—6 млрд.

Сам программист заявлял RT, что не являлся владельцем BTC-e, эту информацию подтвердили и в компании.

Вопрос жизни и смерти

Своё заключение Александр Винник считает несправедливым и противозаконным. Россиянин даже объявлял голодовку, продержавшись, по словам его защитника Тимофея Мусатова, 100 дней и потеряв при этом треть своего веса.

Также по теме Защита Винника рассказала о сути выдвинутых против него обвинений Тимофей Мусатов, адвокат арестованного в Греции россиянина Александра Винника, рассказал RT о сути выдвинутых против его подзащитного...

Приостановить голодовку Винник согласился только после визита к нему в тюремную больницу уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой. Если решение опять будет несправедливым, он намерен возобновить голодовку — на этот раз уже сухую.

5 марта арестованного посетил генпрокурор РФ Юрий Чайка. По словам Мусатова, он лично пытался добиться перевозки гражданина России на родину — в аэропорту дежурил специально оснащённый медицинский борт. Однако греческий Минюст на уговоры не поддался.

Ситуация осложняется тем, что, пока Винник находился за решёткой, у его супруги обнаружили рак головного мозга. Она борется с этой болезнью уже больше года. Из-за опасений, что его дети могут остаться без попечения, Винник написал завещательное письмо на имя президента РФ с просьбой позаботиться о них.

«В тот момент, когда его забрали, — всё в эту секунду поменялось, стало по-другому, — прокомментировала RT Александра Винник. — Мы никогда не будем жить так, как прежде. Но сейчас мы живём по-другому. Просто надеждой, что мы будем вместе. Что наша семья опять увидит папу, маму. Дети будут счастливы, я надеюсь. А пока мы ждём и идём к этому пути, к воссоединению нашей семьи, которая так неожиданно вдруг распалась».

«Система похищения российских граждан»

Многие в Греции выразили возмущение в связи с нарушением конституционной нормы о задержании человека не более чем на 18 месяцев. Члены палаты адвокатов Афин принесли свои извинения и пообещали защищать права Винника.

Как утверждает Мусатов, греческие силовики передали в Америку личные вещи, изъятые у Винника, то есть все электронные носители. И хотя позднее телефоны и компьютеры были возвращены в Грецию, без решения об экстрадиции Винника такие действия были противоправными, заметил адвокат.

«Все следственные действия, которые проводили американцы на территории Греции, незаконны, — возмущается Мусатов. — Всё, что было изъято у Александра, было перевезено в США и потом возвращено обратно — этому нигде не дана никакая правовая оценка. В результате на них, как мы уже знаем, не найдено следов преступления, иначе об этом бы везде говорили вовсю, потому что они прошли экспертизу».

По мнению защиты, всё это свидетельствует о беспрецедентном давлении на греческое правосудие со стороны ФБР. Как и тот факт, что запрос на выдачу Винника позднее подала Франция — уже действуя в рамках европейской юрисдикции.

«Сейчас мы выявляем не одиночные, но системные факты, которые образовали систему похищения российских граждан во всех странах мира, — говорит защитник Мусатов. — На сегодняшний день количество задержанных за границей россиян, имеющих отношение к сфере IT, настолько огромно, что СМИ даже публиковать это не в силах. Все дела под копирку, мне каждый день звонят. Нас отстреливают по всему миру. Дело Винника показывает, что необходим системный подход к защите российских граждан за рубежом».