Cуд отказал Сергею Майзусу в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к адвокату Винника

Хамовнический райсуд Москвы 18 марта отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который бизнесмен Сергей Майзус подал к адвокату Тимофею Мусатову, представляющему интересы арестованного в Греции по запросу США Александра Винника.

Поводом к иску стало опубликованное в декабре 2017 года в «Коммерсанте» интервью с Тимофеем Мусатовым.

Как сообщил RT Мусатов, Сергей Майзус требовал запретить распространение его персональных данных, касающихся того, что именно он, Майзус, является собственником финансовых компаний, перечисленных в обвинительном заключении Александра Винника.

«БТС-Е — это не компания, это просто название сайта. Клиенты БТС-Е открывали свои счета не в интернете, они открывали в реально существующих компаниях, принадлежащих Майзусу. Все деньги проходили через эти компании. Именно там «зависли» все деньги БТС-Е, и именно господин Майзус, давая свои показания в Греции, в том числе сообщил о том, что он давал показания ФБР против Винника», — заявил Мусатов.

В свою очередь, Сергей Майзус заявил RT, что будет обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ. Бизнесмен заявил, что считает заявления Мусатова лживыми, поэтому и обратился в суд.

«Ребята-хакеры собрались в кучку, ограбили японскую биржу, потом решили эту криптовалюту продавать, создали биржу БТС-Е, в качестве «обнальщика» использовали Винника. Этим Винником заинтересовались фэбээровцы, они занимались им семь лет. Когда они приезжали к нам сюда, в Чехию, они запрашивали информацию. В итоге вышли на Винника, нашли удобный момент и арестовали его в Греции. При чём тут мои компании?» — отметил Майзус.

По его словам, в обвинительном заключении задержанного в Греции россиянина есть формулировка, что в своих действиях по отмыванию денежных средств Винник опирался на группу компаний, в том числе упоминались компании третьих лиц и одна из компаний Майзуса.

«Да, он был нашим клиентом, таким же, как и куча других», — сказал Майзус.

Винник был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Россиянина обвиняют в отмывании около $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.