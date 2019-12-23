Лавров назвал лукавым решение Греции об экстрадиции Винника в США

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на обещание греческих коллег учесть позицию Москвы по делу россиянина Александра Винника, Министерство юстиции Греции приняло «лукавое» решение о его экстрадиции в США.
Лавров назвал лукавым решение Греции об экстрадиции Винника в США
  • Reuters

«По нашим данным, греческая Фемида приняла достаточно лукавое решение, поскольку было три запроса: французский, американский и российский. Они вопреки тому, о чём мы здесь говорили с министром иностранных дел, который обещал ещё раз внимательно посмотреть на наши аргументы... которые были обновлены с учётом изменений, внесённых в греческое законодательство, ничего нам не сообщили и приняли решение», — цитирует его РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Россия считает подобный подход неприемлемым и призывает вновь обратить внимание на дополнительные факты, представленные российской стороной.

«Мы в тесном контакте с ними и настаиваем на том, чтобы были проведены дополнительные действия по рассмотрению нашей заявки», — заключил глава МИД России.

Он также добавил, что этот вопрос в том числе решает посольство России в Греции.

Ранее стало известно, что Греция готовит выдачу Винника Соединённым Штатам.

Александр Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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