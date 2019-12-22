Греция готовит выдачу Винника в США

Греция готовит выдачу в США россиянина Александра Винника. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление греческого министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.

Как отмечается, несмотря на то что в решении говорится об экстрадиции во Францию, министр направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединённых Штатов Америки и затем Российской Федерации, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника».

По словам адвоката Винника Тимофея Мусатова, «это значит, что французы не приедут и даже не собирались». Он отметил, что «документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в США».

Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию.

Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.