Греция готовит выдачу Винника в США
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Как отмечается, несмотря на то что в решении говорится об экстрадиции во Францию, министр направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединённых Штатов Америки и затем Российской Федерации, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника».
По словам адвоката Винника Тимофея Мусатова, «это значит, что французы не приедут и даже не собирались». Он отметил, что «документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в США».
Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию.
Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста.
В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.