Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции

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Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
  • Reuters

Об этом рассказал адвокат Винника Тимофей Мусатов.

«Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения в высший административный суд Греции — Госсовет», — сказал он RT.

Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию.

Винник объявил голодовку в связи с этим решением.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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