Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
- Reuters
Об этом рассказал адвокат Винника Тимофей Мусатов.
«Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения в высший административный суд Греции — Госсовет», — сказал он RT.
Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию.
Винник объявил голодовку в связи с этим решением.
В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.