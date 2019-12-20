Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции

Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.

Об этом рассказал адвокат Винника Тимофей Мусатов.

«Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения в высший административный суд Греции — Госсовет», — сказал он RT.

Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию.

Винник объявил голодовку в связи с этим решением.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.