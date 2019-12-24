Суд в Греции рассмотрит дело Винника 10 января
- Reuters
Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов.
«Сегодня, 24 января, председатель Государственного совета, Верховного кассационного суда единоличным решением изменил решение, вынесенное вчера по делу Александра Винника», — рассказал адвокат.
Он пояснил, что «во вчерашнем решении судья постановил рассмотреть заявление об отмене решения о выдаче, подписанное министром юстиции, и временно приостановить выдачу Александра по этому решению».
Мусатов заявил, что «в соответствии с решением председателя дело изымается у 4-го компетентного отдела, вынесшего вчера решение, и передаётся к рассмотрению пленуму в расширенном составе судей в связи с чрезвычайной важностью дела».
Как уточняется, дата рассмотрения изменена с 24 марта 2020 года на 10 января 2020 года (09:30).
Ранее Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции Винника в США, Францию и Россию.
Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.