Суд в Греции рассмотрит дело Винника 10 января

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Председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу назначила на 10 января рассмотрение дела россиянина Александра Винника.
Суд в Греции рассмотрит дело Винника 10 января
  • Reuters

Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

«Сегодня, 24 января, председатель Государственного совета, Верховного кассационного суда единоличным решением изменил решение, вынесенное вчера по делу Александра Винника», — рассказал адвокат.

Он пояснил, что «во вчерашнем решении судья постановил рассмотреть заявление об отмене решения о выдаче, подписанное министром юстиции, и временно приостановить выдачу Александра по этому решению».

Мусатов заявил, что «в соответствии с решением председателя дело изымается у 4-го компетентного отдела, вынесшего вчера решение, и передаётся к рассмотрению пленуму в расширенном составе судей в связи с чрезвычайной важностью дела».

Как уточняется, дата рассмотрения изменена с 24 марта 2020 года на 10 января 2020 года (09:30).

Ранее Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции Винника в США, Францию и Россию.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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