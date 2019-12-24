Суд в Греции рассмотрит дело Винника 10 января

Председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу назначила на 10 января рассмотрение дела россиянина Александра Винника.

Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

«Сегодня, 24 января, председатель Государственного совета, Верховного кассационного суда единоличным решением изменил решение, вынесенное вчера по делу Александра Винника», — рассказал адвокат.

Он пояснил, что «во вчерашнем решении судья постановил рассмотреть заявление об отмене решения о выдаче, подписанное министром юстиции, и временно приостановить выдачу Александра по этому решению».

Мусатов заявил, что «в соответствии с решением председателя дело изымается у 4-го компетентного отдела, вынесшего вчера решение, и передаётся к рассмотрению пленуму в расширенном составе судей в связи с чрезвычайной важностью дела».

Как уточняется, дата рассмотрения изменена с 24 марта 2020 года на 10 января 2020 года (09:30).

Ранее Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции Винника в США, Францию и Россию.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.