Адвокат Винника назвал возможные сроки экстрадиции россиянина в США

Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, назвал «Известиям» возможные сроки экстрадиции его подзащитного в США.

По его словам, Винника могут выдать Вашингтону до 7 января. Мусатов предположил, что это может быть связано с визитом греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в США, который запланирован на 7 января.

Мусатов подчеркнул, что дело его подзащитного вышло за пределы правового поля и находится в политической плоскости.

Ранее Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции Винника в США, Францию и Россию.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.