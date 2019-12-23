Адвокат Винника назвал возможные сроки экстрадиции россиянина в США

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Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, назвал «Известиям» возможные сроки экстрадиции его подзащитного в США.
Адвокат Винника назвал возможные сроки экстрадиции россиянина в США
  • © Геннадий Мельник
  • РИА Новости

По его словам, Винника могут выдать Вашингтону до 7 января. Мусатов предположил, что это может быть связано с визитом греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в США, который запланирован на 7 января.

Мусатов подчеркнул, что дело его подзащитного вышло за пределы правового поля и находится в политической плоскости.

Ранее Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Министерства юстиции страны об экстрадиции Винника в США, Францию и Россию.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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