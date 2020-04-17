Посольство России подало запрос о проведении медобследования Ярошенко

Посольство России в США подало запрос о проведении дополнительного медицинского обследования находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко.

Соответствующее заявление посла России в США Анатолия Антонова было опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Со своей стороны запросили американские власти о проведении дополнительного медобследования соотечественника. Будем требовать принятия конкретных мер, направленных на недопущение его заражения COVID-19», — указывается в заявлении.

Также дипломат отметил, что обратился к генпрокурору США Уильяму Барру и призвал рассмотреть возможность возвращения российских заключённых на родину по соображениям гуманности.

«В их числе, безусловно, и Константин Ярошенко», — добавил он.

Ранее Ярошенко заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.