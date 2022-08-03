США призвали Россию принять предложение об обмене заключёнными

Вашингтон призвал Москву принять серьёзное предложение об обмене заключёнными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы сделали серьёзное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», — цитирует его РИА Новости.

О подробностях возможной сделки Кирби умолчал.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также, по информации телеканала, Россия якобы попросила у США включить в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.

Позднее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты получили от российской стороны встречное предложение по поводу обмена заключённых, но считают его «несерьёзным».