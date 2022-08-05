В Белом доме назвали обмен заключёнными с Россией приоритетом администрации США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала тему обмена заключёнными между США и Россией приоритетом для американской администрации.

«Мы сделали субстантивное предложение относительно возвращения Бриттни (Грайнер. — RT) и Пола (Уилана. — RT) домой. Это ключевой вопрос для президента и его помощников в сфере национальной безопасности, это является для них приоритетом», — цитирует её РИА Новости.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с Блинкеном призвал вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.