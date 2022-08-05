Адвокат Ярмуш предположила, когда может состояться обмен Грайнер

Специалист по гражданскому и международному праву, а также по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш поделилась мнением, когда может состояться обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер обвинённой в России по делу о контрабанде наркотиков.

«Могу предположить, что обмен Грайнер произойдёт в ближайшем времени. Не знаю всех точностей, но думаю, что в течение месяца-двух США постараются удовлетворить все требования и утрясти все возможные формальности. После этого Грайнер и Пол Уилан вернутся на родину, а в обратном направлении проследуют заключённые в Штатах россияне», — сказала Ярмуш в интервью RT.

Ранее Ярмуш заявила, что освобождение Грайнер стало бы хорошим пиар-ходом для президента США Джо Байдена.