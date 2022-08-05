Адвокат Ярмуш предположила, когда может состояться обмен Грайнер
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«Могу предположить, что обмен Грайнер произойдёт в ближайшем времени. Не знаю всех точностей, но думаю, что в течение месяца-двух США постараются удовлетворить все требования и утрясти все возможные формальности. После этого Грайнер и Пол Уилан вернутся на родину, а в обратном направлении проследуют заключённые в Штатах россияне», — сказала Ярмуш в интервью RT.
Ранее Ярмуш заявила, что освобождение Грайнер стало бы хорошим пиар-ходом для президента США Джо Байдена.