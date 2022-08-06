Пресс-секретарь Байдена: мы сделали серьёзное предложение России, чтобы вернуть Грайнер

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер сообщила, что предпринимается всё возможное, чтобы добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Мы сделали серьёзное предложение, чтобы вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. И мы призываем Россию принять наше предложение. Я не могу говорить больше в публичном пространстве, но мы сделаем все необходимые шаги, чтобы вернуть своих граждан домой, как это было с Тревором Ридом», — приводит слова Жан-Пьер Newsweek.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал проблему обмена Грайнер.