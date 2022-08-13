«Талант и лёгкость никуда не делись»: прыгун в высоту Лысенко выиграл первый турнир после четырёхлетней дисквалификации

Данил Лысенко одержал победу на первых же соревнованиях после четырёхлетней дисквалификации. Он завоевал золото на Кубке Свердловской области, преодолев планку на высоте 2,31 м и обойдя Илью Иванюка. По признанию Лысенко, он не ожидал от себя такого высокого результата. Иванюк с радостью встретил возвращение соперника в сектор, а Анна Чичерова отметила, что ждёт красивой и упорной борьбы двух лучших высотников страны.

Пожалуй, ещё никогда Кубок Свердловской области по лёгкой атлетике не привлекал такого внимания со стороны поклонников спорта и прессы и не удостаивался прямой трансляции на одном из федеральных каналов. Всё дело в том, что именно в Ирбите состоялось возвращение в сектор прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Спортсмен отбыл четырёхлетнюю дисквалификацию за пропуск трёх процедур допинг-контроля и последующую фальсификацию документов — и теперь с триумфом вернулся в сектор. Уроженец Бирска занял первое место, преодолев планку на высоте 2,31 м, и это второй результат сезона в России. Выше этим летом прыгал только Илья Иванюк на Мемориале Знаменских (2,34). На этот раз он остановился на отметке 2,28 м.

На своём первом турнире после длительного простоя Лысенко начал выступление со смешной высоты 2 м. Он взял её без особых проблем и с огромным запасом. То же самое происходило и на последующих четырёх рубежах, которые он преодолевал с первой попытки. Первую осечку Данил допустил на отметке 2,28 м, причём проблема была больше в психологическом настрое, нежели в технике. Справиться с нервами ему удалось к третьей попытке, а следующую высоту — 2,31 м — атлет преодолел уже со второго захода. И этого было достаточно для победы, так как Иванюк с прыжками не справился.

Как признался после выступления Лысенко, он не предполагал, что сможет показать такой результат: отправляясь на соревнования, вообще не знал, чего от себя ожидать.

«Этой ночью я сильно волновался, а утром волнение прошло, но начал испытывать какие-то непонятные эмоции. Как будто я вернулся на несколько лет назад, когда только начинал выступать на юношеских турнирах. Я очень рад, что у меня появилась возможность снова выступать на соревнованиях. Я очень долго ждал этого дня, тренировался и надеялся в душе, что смогу вернуться», — цитирует спортсмена ТАСС.

Уже в ранге победителя Лысенко штурмовал высоту 2,35 м и был очень близок к тому, чтобы взять её. Спортсмену не хватило совсем немного, чтобы возглавить национальный рейтинг. Это, кстати, позволило бы ему напрямую попасть на Спартакиаду. Ещё один шанс показать лучший результат сезона в России у Данила будет 18 августа на Мемориале Куца в Москве.

Как отметила олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, 2,31 м — очень хороший результат для первого старта после четырёхлетнего соревновательного перерыва.

«Можно только порадоваться за Данила. После долгой паузы от спортсмена можно было ожидать чего угодно. Но, видимо, его талант и лёгкость никуда не делись за это время, и результат говорит сам за себя. Думаю, у Ильи теперь будет хорошая компания внутри страны, чтобы соревноваться не только с самим собой и высотой. Возвращение Лысенко очень хорошо для конкуренции, и мы в ближайшее время будем наблюдать за красивой борьбой на больших рубежах, и в предстоящем зимнем сезоне в том числе», — подчеркнула собеседница RT.

Сам Иванюк также позитивно оценил соперничество с Лысенко, назвав выход в сектор серебряного призёра ЧМ-2017 приятным событием.

«Даня вернулся, да ещё как! Сразу с победы. Безусловно, его присутствие меня подстёгивало. Он прыгал прямо передо мной, я видел все его попытки. Надеюсь, что у него получится отобраться на Спартакиаду и мы там с ним поборемся, может быть, на более солидных высотах», — подчеркнул атлет в разговоре с RT.

Своим выступлением бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 остался доволен, несмотря на некоторые сложности, с которыми пришлось столкнуться по ходу соревнований. Дело в том, что резиновое покрытие, уложенное в секторе, не было закреплено и сдвигалось во время отталкивания, не позволяя выполнить качественный прыжок. Две попытки Ильи на 2,31 м оказались неудачными именно по этой причине.

Кроме того, прыгунам пришлось бороться с погодными условиями. Ветер был настолько сильным, что сдувал не только планку со стоек, но и то самое незакреплённое покрытие. У Лысенко в этом плане было небольшое преимущество: он разбегался с другой стороны сектора, так как толкается во время прыжка правой ногой.

«Я бы не стал сильно винить организаторов, потому что в дело вмешалась погода. Сначала прошёл ливень, а всё время соревнований дул сильный ветер, порывы были до 10 м/с. Проблемы с резиной, конечно, сыграли свою роль, но всё равно мы показали достаточно высокие результаты. Особенно порадовало, что на трибунах было много болельщиков — не только спортсмены, а обычные местные жители. Для такого небольшого городка это очень крутое событие», — отметил Иванюк, подчеркнув, что с радостью снова приехал бы на турнир в Ирбите.

Допинговая история Лысенко

Лысенко относится к тому типу спортсменов, которым невероятные данные достались с рождения. С юных лет он ставил рекорды в разных возрастных категориях, наращивая результаты с невероятной скоростью. Если в 2013 году Данил выиграл юношеский европейский фестиваль в Нидерландах, преодолев планку на 2,08 м, то всего год спустя на юношеских Олимпийских играх взял уже 2,20 м. А потом за два года добавил к личному рекорду ещё 10 см.

В 2017 году Лысенко вышел на взрослую международную арену и произвёл настоящий фурор. На чемпионате мира в Лондоне он стал серебряным призёром, прыгнув на 2,32 м, а всего две недели спустя на турнире в Германии улетел на феноменальные 2,38 м. На ЧМ-2018 в помещении россиянин обыграл самого Мутаза Баршима. Данил, кстати, был последним, кому это удавалось на официальных соревнованиях. С тех пор катарец не уступил ни одного значимого титула.

Лысенко считался одним из фаворитов грядущих Игр в Токио, когда грянул печально известный скандал. Летом 2018 года оказалось, что спортсмен получил три «флажка» в антидопинговой системе ADAMS, что означало немедленное отстранение от соревнований и последующую дисквалификацию.

И тогда руководство ВФЛА приняло роковое решение «спасать» прыгуна любыми способами. В результате в международную федерацию были направлены сфальсифицированные документы, говорящие о том, что Лысенко якобы находился в больнице в момент одного из пропущенных визитов допинг-офицеров.

Подлог довольно скоро был разоблачён, и атлету грозило восемь лет отстранения от спорта. Лысенко заявил, что пошёл на обман под давлением руководителей федерации, и благодаря чистосердечному признанию скостил себе срок с максимального до шести лет, два из которых были назначены условно. Уже тогда спортсмен отмечал, что планирует вернуться в спорт по окончании дисквалификации.

Во время отстранения прыгуну пришлось непросто — чтобы заработать на жизнь, он был вынужден сесть за руль грузовика в строительной компании. Также за время отстранения Лысенко потерял тренера. Евгений Загорулько скончался в апреле 2021 года от последствий коронавируса. Но ничто не могло остановить атлета на пути к мечте о возвращении. Сейчас он тренируется у Сергея Клюгина, и, как показал результат в Ирбите, все препятствия Данил преодолевал не зря.