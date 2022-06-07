«Есть мечта — прыгнуть 2,40»: Иванюк о рекорде Мемориала Знаменских, планах на сезон и разочаровании от Олимпиады

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк установил рекорд Мемориала братьев Знаменских и показал лучший результат сезона в мире, преодолев высоту 2,34 м. Как признался спортсмен, он не думал, что у него хватит сил на такой прыжок, поскольку пока он только втягивается в соревновательный процесс. Но уже через неделю Иванюк обещает показать более серьёзные результаты. Также легкоатлет выразил благодарность организаторам турнира и рассказал, почему «Лужники» для него несчастливый стадион.

— Илья, вы установили рекорд Мемориала братьев Знаменских и показали лучший результат сезона в мире. Какие ощущения?

— Здесь очень классная атмосфера, организаторы постарались сделать всё красочно. Единственное — хотелось бы побольше зрителей. Но ко мне даже ребята из Брянска приехали для поддержки. А что касается результата, то после того, как выиграл, решил попробовать свои силы. И судьи мне сказали: есть возможность побить рекорд мемориала. Поэтому и заказал высоту 2,34 м. Если честно, не ожидал, что покажу такой высокий результат. Всё-таки подводящая работа на тренировках говорила о другом. Можно сказать, прыгнул выше, чем был готов.

— Почему на высоте 2,38 м сделали только одну попытку?

— Не ожидал даже, что 2,34 прыгну. Элементарно силы кончились, да и настрой тоже. Нужно всё-таки двигаться не торопясь, шаг за шагом, как говорится. Соперники ещё не все были, ребята только втягиваются в сезон. Вот через неделю на этом же самом стадионе встретимся с Михаилом Акименко, будет уже поинтереснее.

— Почему поставили высоту 2,38 м, а не 2,37 или 2,40?

— Мой личный рекорд — 2,37, поэтому имело смысл пытаться его побить. Вообще сначала заказал судьям 2,40, но потом подумал, что пока рано. Но я попробую в течение сезона. У меня есть мечта — показать эту цифру, постараюсь её осуществить.

— Когда можно этого ждать? На чемпионате России?

— Если всё пойдёт по плану, в Брянске 1 июля. Там у нас пройдёт Кубок России. Ну а если не получится, то на чемпионате страны в августе.

— Вы показали лучший результат сезона в мире. Это имеет для вас особое значение?

— Мне больше нравится, что это рекорд соревнований. В мире прыгнуть выше кто-то может в любой момент. Но пусть ребята там не расслабляются. Через неделю мы с Мишей Акименко попробуем тут устроить кое-что интересное.

— Судя по вашим словам, никаких проблем с мотивацией вы не испытываете.

— Да, мы не можем участвовать в международных соревнованиях, но посмотрите, какой прекрасный турнир у нас организован. Я не вижу никаких отличий от тех, что проходят за рубежом. Тут все лучшие спортсмены, декорации красивые, телевидение проводит трансляцию, СМИ освещают. Что ещё нужно для мотивации?

— Вам уже приходилось выступать на Северном ядре «Лужников»?

— Знаете, для меня это самый неудачный стадион. Здесь в 2010 году состоялись мои первые международные соревнования — чемпионат Европы, который был отборочным на юношескую Олимпиаду. Тогда шёл дождь, и я не взял начальную высоту. Раньше у меня была проблема — не мог прыгать в такую погоду. С возрастом всё исправилось, 12 лет прошло. В тот раз не взял два метра, а сегодня установил рекорд.

— Вы говорите, не были готовы на такой результат. Что всё-таки помогло преодолеть высоту 2,34 м?

— В процессе соревнований стал чувствовать себя, ощутил своё тело в пространстве и понял, какие изменения в прыжок нужно внести для преодоления этой высоты. Я поймал нужное ощущение, осознал, что 2,34 правда можно взять.

— Как проходила подготовка к сезону?

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— Жаловаться не буду, в целом всё нормально, штатно. На сборы мы особенно не ездили, хватает домашней базы. Иногда поднимались в горы, чтобы просто перезагрузиться, подышать свежим воздухом. Единственное — мы совсем недавно узнали календарь соревнований. В связи с тем что у нас не будет международных стартов, федерация сделала подарок в виде серии соревнований «Королева спорта» — или, может быть, для кого-то это наказание. (Смеётся.)

Интересное начинание, посмотрим, как всё пройдёт. Этот турнир получился немножко сумбурным, долго не мог разобраться, куда идти на стадионе. Хочу пожелать организаторам сделать чуть больше информационных указателей.

— Сложно было втягиваться в тренировочный процесс после Токио?

— Для меня не очень удачно сложились Олимпийские игры, потому что я получил травму прямо накануне соревнований. Я этого не афишировал, поскольку уже нельзя было меня заменить, только попытаться максимально быстро привести себя в форму и побороться за награды в Токио. В целом-то я показал хороший результат на Играх — 2,30 м, учитывая, что за три дня до старта прыгать вообще не мог. Но для себя считаю соревнования провальными, и это стало хорошей мотивацией. Появилась такая правильная злость на себя, которая позволяет и дальше работать над собой. Ну и часики тикают, прошлый год показал: я могу прыгать высоко, но из-за колена не полностью продемонстрировал свои возможности. Поэтому надо реализовать себя, чтобы потом не жалеть об упущенном.