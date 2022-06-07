Иванюк установил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту на Мемориале Знаменских
Россиянин Илья Иванюк установил на Мемориале братьев Знаменских лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту.
- РИА Новости
Отечественный спортсмен преодолел планку 2,34 м и установил новый рекорд турнира. Второе место занял Матвей Рудник (2,23 м), третьим стал Никита Анищенков (2,20 м).
Ранее российский легкоатлет Иванюк выиграл турнир по прыжкам в высоту в Италии.
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