Бутов — о турнире «Королева спорта»: наконец-то у нас всерьёз обратились к соревнованиям

Бывший директор турнира «Русская зима» и старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов оценил легкоатлетический турнир под названием «Королева спорта».

«Абсолютно правильное решение. Наконец-то у нас всерьёз обратились к соревнованиям, потому что на протяжении последних нескольких лет им не уделялось особого внимания. А это плохо, потому что соревнования — это то, чем вид спорта представлен внешнему миру. Если они проходят неинтересно для болельщиков или вовсе раз в год, то и про лёгкую атлетику забывают. Поэтому сам по себе этот вектор верный: к серии привыкает зритель. Не без гордости скажу, что два старта, которые проходят у нас в «Гераклионе», вошли в «Королеву спорта». Это «Праздник силы» и «Путь к Олимпу». А «Битва полов» со следующего года войдёт в аналогичный зимний тур», — заявил Бутов в интервью RT.

Ранее Михаил Бутов рассказал о приглашении фигуристки Александры Трусовой на легкоатлетический турнир «Королева спорта».