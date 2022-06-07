Бутов: рад, что у ВФЛА получилось пригласить Трусову

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Бывший директор турнира «Русская зима» и старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов рассказал о приглашении фигуристки Александры Трусовой на легкоатлетический турнир «Королева спорта».
Бутов: рад, что у ВФЛА получилось пригласить Трусову
  • РИА Новости

«Привлечение спортсменов из других видов спорта зачастую хорошо работает. Много раз сам пытался это сделать, но не складывалось. Рад, что у ВФЛА сейчас получилось. И приоткрою небольшой секрет: на Трусовой список не закончится, будут ещё сюрпризы», — заявил Бутов в интервью RT.

Он также добавил, что привлечь зрителей на стадион — это полдела для организаторов.

«Я думаю, что по крайней мере на первом этапе они придут на трибуны, а вот сможем ли мы их удержать — это уже вопрос. Над этим уже нужно работать. К слову, слышал, что в баскетболе после отъезда зарубежных спортсменов зрителей, как ни странно, стало больше, интерес увеличился. Это, наверное, связано и со всей текущей ситуацией, но этот импульс важно не упустить», — добавил Бутов.

Ранее в ВФЛА подтвердили, что Трусова выступит в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики.

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