Легкоатлет Иванюк заявил, что недоволен своим результатом на Неделе лёгкой атлетики

Победитель турнира по прыжкам в высоту на Неделе лёгкой атлетики в Москве Илья Иванюк поделился впечатлениями от соревнований.

«Жаль, что сегодня не было Михаила Акименко, но, надеюсь, в дальнейшем увидимся с ним в секторе. Спасибо Даниилу Цыплакову, что поддержал меня сегодня, мы попрыгали с ним на высоте 2,26 м. И когда он уже закончил выступление, я решил добавить немного эмоций и перенести последнюю оставшуюся попытку на 2,30. И вполне удачно её сделал, но была небольшая техническая ошибка, поэтому не получилось взять», — заявил Иванюк журналистам.

Он также рассказал, что проводил мастер-класс для детей и говорил, что бывают такие дни, когда встаёшь не с той ноги и ничего не клеится.

«Вот сегодня у меня случился как раз такой день. С самого утра не заладилось. Уже по разминке было понятно, что что-то не так — я ни одной высоты не прыгнул. Не было драйва, как на «Мемориале Знаменских». Сегодня показал 2,23 м и, честно говоря, не очень доволен этим результатом. Но ничего, нужно сделать выводы и двигаться дальше. От своих слов о том, что хочу прыгнуть 2,40 м, не отказываюсь, буду пробовать уже на следующих же соревнованиях», — добавил спортсмен.

Илья Иванюк стал победителем Дня прыжков в высоту с результатом 2,23 м. Второе место поделили Матвей Рудник и Даниил Цыплаков (по 2,20 м).

Ранее Мария Ласицкене заявила, что будет выступать практически во всех внутренних турнирах.