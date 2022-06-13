Ласицкене заявила, что будет выступать практически во всех внутренних турнирах

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о планах на сезон.

«Ближайший старт — в Чебоксарах 18 июня. Потом, наверное, Кубок России в Брянске. Вообще мы будем выступать почти во всех турнирах, за исключением тех, которые проходят очень далеко, например в Иркутске. Лететь туда было бы очень сложно для моего организма. Также я готова выступить и в Белоруссии, но всё будет зависеть от решения тренера. Он пока обдумывает это», — рассказала Ласицкене журналистам.

Ранее Ласицкене заняла третье место в прыжках в высоту в рамках Недели лёгкой атлетики.