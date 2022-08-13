Лысенко рассказал, что чувствует от победы после четырёхлетней дисквалификации

Прыгун в высоту Данил Лысенко прокомментировал победу на Открытом первенстве города Ирбит по лёгкой атлетике.

«Я не предполагал, что сегодня смогу показать такой результат. Когда сюда ехал, вообще не знал, чего ждать от себя. Этой ночью я сильно волновался, а утром волнение прошло, но начал испытывать какие-то непонятные эмоции», — приводит слова Лысенко ТАСС.

Он сравнил эти эмоции с теми, что были несколько лет назад, когда он только начинал свои выступления. По его словам, он долго ждал этого дня, тренировался и надеялся на возвращение.

Напомним, что легкоатлет получил дисквалификацию из-за пропуска трёх допинг-тестов. Таким образом, он не смог выступить на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что Лысенко победил в первом турнире после четырёхлетней дисквалификации.