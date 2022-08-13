Лысенко рассказал, что чувствует от победы после четырёхлетней дисквалификации
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«Я не предполагал, что сегодня смогу показать такой результат. Когда сюда ехал, вообще не знал, чего ждать от себя. Этой ночью я сильно волновался, а утром волнение прошло, но начал испытывать какие-то непонятные эмоции», — приводит слова Лысенко ТАСС.
Он сравнил эти эмоции с теми, что были несколько лет назад, когда он только начинал свои выступления. По его словам, он долго ждал этого дня, тренировался и надеялся на возвращение.
Напомним, что легкоатлет получил дисквалификацию из-за пропуска трёх допинг-тестов. Таким образом, он не смог выступить на Олимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что Лысенко победил в первом турнире после четырёхлетней дисквалификации.