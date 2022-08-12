«ЦСКА излишне перехваливают»: Радимов — о мотивации «Зенита», Силкин — о проблемах «Динамо», Кечинов — о мощи «Спартака»

ЦСКА нельзя назвать фаворитом центрального матча пятого тура РПЛ с «Зенитом», но шансы команд на победу примерно равны, заявил в разговоре с RT наставник фарм-клуба петербуржцев Владислав Радимов. При этом, по его мнению, армейцев излишне перехваливают на старте сезона. В свою очередь, бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, что бело-голубые и «Краснодар» проведут результативную встречу, и посетовал на проблемы москвичей в обороне. А экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему красно-белые не должны в очередной раз потерять очки в противостоянии с «Сочи», и восхитился прогрессом Александра Соболева.

«Дай бог, тренерский штаб «Зенита» предоставит шанс Бакаеву»

Пятый тур РПЛ будет богатым на яркие встречи: сыграют шесть команд, ведущих борьбу за медали. В центральном же матче сойдутся ЦСКА, делящий лидерство в турнирной таблице со «Спартаком», и действующий чемпион страны «Зенит». По мнению главного тренера фарм-клуба петербуржцев Владислава Радимова, подопечных Сергея Семака ждёт непростое испытание. Специалист также оценил шансы Зелимхана Бакаева заменить в основе травмированного Клаудиньо и объяснил, почему нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра пока почти не забивают в первенстве страны.

— С учётом травмы Клаудиньо заслужил ли Бакаев свой шанс в противостоянии с ЦСКА?

— Вопрос к Сергею Семаку. Кого он предпочтёт, тот и выйдет на поле с первых минут. Да, именно Бакаев заменил бразильца в Грозном, но обратите внимание: он пока ни разу не попадал в стартовый состав «Зенита». Дай бог, тренерский штаб предоставит новичку шанс и он окажется в состоянии проявить себя. Но спартаковское прошлое в игре с ЦСКА точно не будет иметь значения. Главное — петербуржцев ждёт матч за первое место.

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— Нападающие «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ забили всего два мяча. Оба в концовке встречи с «Локомотивом» записал на свой счёт Иван Сергеев. Матео Кассьерра не отличился ни разу. Чем обусловлена такая низкая результативность?

— Давайте наберёмся терпения, ведь команды провели только четыре тура, впереди ещё весь чемпионат. Я уверен: оба проявят свой высокий уровень и начнут поражать чужие ворота. Самое важное для нападающих — у них уже сейчас вагон моментов, просто они их не реализовывают. Думаю, для Кассьерры это ещё и вопрос адаптации. Но Семак доверяет колумбийцу и ждёт, когда тот забьёт, а потому в последних встречах включает его в основу.

— Есть ли смысл Семаку в игре с ЦСКА задействовать в основе сразу двоих нападающих, учитывая проблемы москвичей в центре обороны?

— Такой вариант не исключён. Осталось только дождаться матча и увидеть составы соперников. Сейчас многие говорят, что «Зениту» не хватает Артёма Дзюбы. Но когда он уходил, все прекрасно понимали, какие проблемы могут возникнуть. Всё-таки Артём, как никто, умеет зацепиться за мяч на чужой половине, тогда как Кассьерра и Сергеев — форварды другой формации. Вместе с тем при наличии Дзюбы в команде многие критиковали сине-бело-голубых за обилие навесов, особенно в матчах с оппонентами, обороняющимися низким блоком.

— Учитывая все сложности «Зенита» и мощь ЦСКА на старте сезона, можно ли именно армейцев назвать фаворитами противостояния?

— Однозначно нет. Матч всё-таки пройдёт в Санкт-Петербурге, а «Зенит» — действующий чемпион России... Если в прошлом сезоне я бы назвал петербуржцев явными претендентами на победу, то теперь сделать это не могу. Однако я не считаю, что к потерям очков в матчах с «Химками» и «Ахматом» следует относиться серьёзно. Чемпионат только начался, и всё ещё впереди. Речь не идёт о том, что сине-бело-голубым не хватает мотивации. Перестаньте драматизировать раньше времени.

— Как «Зениту» сдержать ярких легионеров армейцев Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину?

— Безусловно, они большие молодцы. Парагваец набрал уже пять очков по системе «гол + пас», а колумбиец — четыре. Но давайте посмотрим, как они проявят себя в матчах с сильными соперниками. Одно дело — забивать «Уралу», «Пари Нижнему Новгороду» и «Факелу», совсем другое — противостоять «Зениту». Это касается ЦСКА в целом. Команду на старте сезона излишне перехваливают, поскольку календарь у неё не самый сложный.

— Можно ли сказать, что Владимир Федотов нашёл новую позицию для Фёдора Чалова? Он здорово действует в оттяжке и много играет на партнёров.

— Это очень приятно. Заметно, как парень взрослеет. Давайте не забывать, что ещё несколько лет назад он становился лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами. Плюс, уверен, пошла ему на пользу и аренда в «Базеле». Поиграв в Швейцарии, Фёдор набрался важного опыта. А в том, что Чалов — классный футболист, я никогда не сомневался.

«Сафонов тянет «Краснодар» вперёд»

Не менее интересным обещает получиться противостояние «Динамо» и «Краснодара». Москвичи под руководством Славиши Йокановича не оставляют занятые при Сандро Шварце позиции, а южане благодаря разгромной победе над «Локомотивом» отстают от них всего на одно очко. По словам бывшего наставника бело-голубых Сергея Силкина, болельщиков ждёт обоюдоострый футбол. Тренер также восхитился игрой Матвея Сафонова и высоко оценил приобретение Роберто Фернандеса.

— Учитывая проблемы команд в центре обороны, стоит ли болельщикам ждать высокой результативности?

— Если забьют ранний мяч, голов точно окажется много. На мой взгляд, закрытого футбола мы не увидим. С другой стороны, при Славише Йокановиче «Динамо» старается показывать более прагматичную игру, плясать от результата. В матче с «Крыльями Советов» это прокатило, во встрече с «Факелом» — нет. Что касается проблем бело-голубых в защите, мне очень понравился новичок Роберто Фернандес. В Самаре он не только открыл счёт, но и великолепно справился с прямыми обязанностями: страховал Сабу Сазонова, исправлял ошибки партнёров, накрывал удары соперников. Если бы не он, москвичи могли потерять очки. Настораживает, что «Крылья» даже с уходом ряда классных футболистов создали немало моментов.

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— То есть с «Краснодаром» сложностей возникнет ещё больше?

— Это всё-таки молодая команда. Главное, чтобы не случилось её недооценки. Думаю, если «Динамо» сыграет с южанами на 100% возможностей, то добьётся победы. Но если станут играть спустя рукава — жди беды. У южан очень неплохая молодёжь.

— Насколько правильно, когда в коллективе многое завязано на вратаре, как в «Краснодаре» на Матвее Сафонове?

— Если сравнивать его с Антоном Шуниным, Матвей уже однозначно лучше. Он юный. У него карьера только начинается, а у Антона уже заканчивается. Шунин опытнее, но Сафонов очень много выручает. Раньше он был в «Краснодаре» самым молодым, а теперь носит капитанскую повязку и влияет в коллективе на всё. Фактически он тянет южан вперёд, хотя, можно сказать, просто выполняет свои обязанности, ведь голкипер должен спасать.

— С уходом Себастьяна Шиманьски место в центре полузащиты вынужденно занял Арсен Захарян. Не кажется ли вам, что ему не очень подходит эта роль? Он не так силён в разрушении, зато команда лишилась его креатива на фланге атаки.

— Это действительно довольно спорный момент. Мне кажется, после игры с «Крыльями Советов» Лука Гагнидзе забронировал за собой место в основе. В Самаре он совершил огромный объём работы плюс отдал результативную передачу. Он вёл всю игру. Уверен, впредь грузин должен составить дуэт с Николой Моро в опорной зоне. Захаряна же следует использовать по прямому назначению — в линии атаки, чтобы он мог там показывать всё своё мастерство.

— В матче с «Крыльями Советов» Йоканович впервые в сезоне предоставил место в основе сразу двум нападающим — Фёдору Смолову и Константину Тюкавину. На ваш взгляд, следует ли сербу сделать выбор в пользу такой расстановки и в противостоянии с «Краснодаром»?

— Сложно сказать, какую установку давал тренерский штаб, но они абсолютно не взаимодействовали. Нападающие должны вместе создавать опасные моменты, понимать друг друга, но я этого не увидел. Что касается результативности Смолова, давайте не забывать: на старте сезона у бело-голубых были не самые сильные соперники. Фёдор по два раза поразил ворота новичков РПЛ — «Торпедо» и «Факела». Это не показатель. «Ростову» и «Крыльям» он не забил.

— Может ли стать слабым местом в обороне «Динамо» правый фаланг, который закрывает 33-летний Сергей Паршивлюк? Всё же ему предстоит сдерживать молодых Эдуарда Сперцяна и Олакунле Олусегуна (последнего, отличающего быстротой, — в особенности).

— Противостоять таким футболистам будет непросто. Но тут следует задать вопрос: а заключается ли проблема в Паршивлюке? Я, например, не думаю, что с возрастом он потерял в скорости и не сумеет сдержать Сперцяна и Олусегуна. Скорее речь идёт об общей стройности обороны. Сложности на своей половине у москвичей регулярно возникали и в прошлом сезоне. Стоило приблизиться к воротам Шунина, как возникал опасный момент. Важно, чтобы в защите появился человек, вокруг которого могла бы строиться игра, который добавил бы надёжности. Надеюсь, таким футболистом станет Фернандес. Пусть он 2000 года рождения, но уже достаточно опытен и отлично ведёт борьбу на втором этаже.

«Абаскаль нашёл Соболеву оптимальную позицию на поле»

Московский «Спартак», после четырёх туров делящий первую строчку с ЦСКА, постарается прервать неприятную серию в противостоянии с «Сочи» и одержать вторую победу над южанами в РПЛ. Бывший полузащитник красно-белых Валерий Кечинов считает, что клубу это вполне по силам. Он также призвал не ставить крест на Антоне Зиньковском, практически не попадающем в основу, и отдал дань уважения действующим серебряным призёрам РПЛ, которые продолжают давать результат, несмотря на уход главного тренера и нескольких лидеров.

— Кто, на ваш взгляд, должен заменить травмированного Виктора Мозеса в игре с «Сочи»: Михаил Игнатов или Антон Зиньковский?

— Конечно, потеря нигерийца — серьёзная проблема для команды. Что касается того, кто его заменит: Гильерме Абаскалю виднее. Но если брать встречу с «Уралом», кандидатура Игнатова выглядит предпочтительнее. Всё-таки он, выйдя на замену как раз вместо Мозеса, тут же забил и потом имел ещё несколько моментов, чтобы отличиться. Он заслужил оказаться в стартовом составе.

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— Зиньковский в текущем сезоне лишь раз вышел на поле с первых минут. Почему тренерский штаб так мало его использует?

— Я бы не стал говорить, что Антон не нужен «Спартаку». Да, красно-белые играют по схеме, в которой под Александром Соболевым располагаются два футболиста и нет места чистым вингерам. Но это скорее гибридная расстановка или, как назвал её сам Абаскаль, креативная. По ходу матча она может меняться. Уверен, Зиньковскому найдётся место на поле. Футболист он талантливый и мастеровитый. Его время обязательно придёт. Нельзя забывать, что и легионеры могут покинуть Россию. Сейчас тот же Мозес получил травму. К тому же дополнительное преимущество Антона заключается в его универсальности: он способен успешно закрыть несколько позиций. Убеждён: если Зиньковский воспользуется шансом, надолго станет ключевым исполнителем. Ему нужно время на адаптацию.

— «Сочи» под руководством Вадима Гаранина набрал девять очков из 12 возможных. Можно ли сказать, что новому тренерскому штабу удалось совершить небольшое чудо с учётом ухода Владимира Федотова, Родригао и Кассьерры?

— Честно говоря, не ожидал, что они сумеют так хорошо стартовать. Это делает южанам честь. Значит, в команде остались футболисты, которые на самом деле формируют её костяк, хребет. Они не сломались и продолжают гнуть свою линию, играть в тот футбол, который им нравится, уже под руководством другого наставника.

— «Сочи» — исторически непростой соперник для «Спартака», ведь в семи матчах с ними красно-белые одержали всего одну победу при четырёх поражениях. Нет опасений, что гости способны и на этот раз увезти из Москвы три очка?

— Я в это не верю. Да, в футболе случается такое, что долго не можешь обыграть определённого оппонента. Но все серии рано или поздно заканчиваются. Красно-белые сейчас на ходу. Они действуют агрессивно, а самое главное — результативно. Неслучайно в активе подопечных Абаскаля уже 11 голов в РПЛ. Не думаю, что «Сочи» в нынешнем состоянии способен их остановить. Для меня «Спартак» — явный фаворит.

— Удивляет ли вас, как преобразилась в новом сезоне игра Александра Соболева? Он стал намного больше действовать в подыгрыше и избавился от клише «форвард таранного типа».

— Я никогда не считал его ограниченным в техническом плане исполнителем. Давайте вспомним, каким красивым голом в стиле Денниса Бергкампа он отметился в концовке прошлого сезона в матче с «Ростовом», когда первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его мимо вратаря. Разве нападающий таранного типа, способный исключительно побороться на втором этаже, так смог бы? В нём всегда проглядывался высокий класс. Но Абаскаль сумел раскрыть в Александре его сильные качестве и нашёл оптимальную позицию на поле. Поэтому у него всё получается.

— Может ли Георгий Мелкадзе стать дополнительной проблемой для «Спартака»? В матче с бывшей командой он наверняка постарается показать всё, на что способен.

— Настрой у него действительно будет запредельный. Всё зависит от игры «Спартака» в обороне. Если они будут действовать внимательно и не оставлять Мелкадзе свободных зон, у него ничего не получится. Евгению Чернову и Георгию Джикии важно сохранять концентрацию от первой до последней минуты. А так для «Спартака» сейчас каждый матч непростой, будь в соперниках «Урал» или «Зенит».