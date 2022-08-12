Комментатор «Матч ТВ» Генич: Дзюба не хочет играть в России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на информацию о том, что нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре».

«Мне информацию о возможном переходе Дзюбы в «Краснодар» не подтвердили. Сказали, что в России он играть не хочет. Он ищет варианты за рубежом и будет ждать варианты до талого», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Он также заявил, что если Дзюба не найдёт варианты в Европе, то ему придётся искать запасной вариант в России или в арабских странах. По его словам, форвард хочет попробовать свои силы за границей на финише карьеры.

«Если он не понизит условия, то сложно будет договориться», — добавил Генич.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в турецком «Истанбуле».