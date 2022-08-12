Джикия заявил, что готов выйти на полный матч с «Сочи»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!» — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Джикия начал матч с «Уралом» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча. Он заявил, что пока не готов играть все 90 минут.
После четырёх туров РПЛ «Спартак» идёт на втором месте, набрав десять очков. Лидер — ЦСКА, у которого такие же показатели, как у красно-белых.
Матч «Спартак» — «Сочи» пройдёт 14 августа. Начало — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев в ироничной форме высказался о Джикии.