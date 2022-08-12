Джикия заявил, что готов выйти на полный матч с «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!» — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Джикия начал матч с «Уралом» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча. Он заявил, что пока не готов играть все 90 минут.

После четырёх туров РПЛ «Спартак» идёт на втором месте, набрав десять очков. Лидер — ЦСКА, у которого такие же показатели, как у красно-белых.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдёт 14 августа. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев в ироничной форме высказался о Джикии.