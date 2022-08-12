Талалаев заявил, что ему нравится работа Абаскаля в «Спартаке»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о работе нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне очень нравится отдельно взятый Абаскаль. Я и с Каттани беседовал на эту тему, в разговоре с ним понял, что «Спартак» избрал свой путь. Они отказались от индивидуально очень сильного футболиста Бакаева в пользу командного Зиньковского и других командных ребят», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

Он также заявил, что ему нравится, что Абаскаль, проигрывая «Зениту» 0:4, не переходит на пять или семь защитников, а спокойно продолжает развивать свою концепцию.

Испанец Гильермо Абаскаль 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять очков) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал результаты «Спартака» на старте нового сезона чемпионата России.