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Хачатурянц заявил, что в «Спартаке» прослеживается связь между игроками и тренером

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Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал результаты «Спартака» на старте нового сезона чемпионата России.
Хачатурянц заявил, что в «Спартаке» прослеживается связь между игроками и тренером
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что красно-белые наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Испанец Гильермо Абаскаль 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять очков) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока рано говорить, сможет ли «Спартак» удержаться на лидирующих позициях в чемпионате России.

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