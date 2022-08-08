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Сёмин: «Спартак» ставит перед собой цель бороться за чемпионство, но не всегда получается

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что пока рано говорить, сможет ли «Спартак» удержаться на лидирующих позициях в чемпионате России.
Сёмин: «Спартак» ставит перед собой цель бороться за чемпионство, но не всегда получается
  • РИА Новости

«Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места. Команда хорошо финансируется, обладает отличным подбором игроков, имеет самую большую в стране аудиторию. Поэтому, конечно, «Спартак» ставит перед собой цель бороться за чемпионство. Правда, не всегда получается», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что задача стать чемпионами стоит и у других команд. По словам тренера, на данный момент рано говорить, сможет ли «Спартак» удержаться в лидерах, так как многое будет зависеть от работы команды.

«Сезон очень длинный, и ещё неясно, как они его проведут», — заключил Сёмин.

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее Каррера назвал травму Мозеса серьёзной потерей для «Спартака».

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