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Йоканович объяснил, почему лишил Шунина капитанской повязки «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему лишил капитанской повязки вратаря столичного клуба Антона Шунина и передал её полузащитнику Даниилу Фомину.
Йоканович объяснил, почему лишил Шунина капитанской повязки «Динамо»
  • РИА Новости

«Антон Шунин много лет в «Динамо», давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, достаточно молодых игроков. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

35-летний вратарь был капитаном команды с сезона-2016/17. Всего за бело-голубых он провёл 281 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Столичный клуб находится на четвёртом месте таблицы чемпионата России, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с полузащитником Владиславом Карапузовым.

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