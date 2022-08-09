Йоканович объяснил, почему лишил Шунина капитанской повязки «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему лишил капитанской повязки вратаря столичного клуба Антона Шунина и передал её полузащитнику Даниилу Фомину.

«Антон Шунин много лет в «Динамо», давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, достаточно молодых игроков. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

35-летний вратарь был капитаном команды с сезона-2016/17. Всего за бело-голубых он провёл 281 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Столичный клуб находится на четвёртом месте таблицы чемпионата России, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с полузащитником Владиславом Карапузовым.