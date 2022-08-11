Воробьёв признал вину, Федотов ждёт слушания: как развиваются дела хоккеистов, подозреваемых в уклонении от призыва

Хоккеисты Михаил Воробьёв и Анвар Сулейманов, обвиняемые в даче взятки за оформление военного билета, предстали перед судом в Уфе. Форвард СКА признал вину, а экс-вратарь системы «Салавата Юлаева» пока воздержался от комментариев. Однако заседание в итоге пришлось отложить из-за неявки главного свидетеля — Фарита Самигуллина, который в 2019 году, по версии следствия, получил деньги от игроков. Ожидалось развитие и в деле голкипера «Филадельфии» Ивана Федотова. Адвокаты вратаря подали жалобу о признании незаконным решения комиссии по его призыву на службу в армию. Планировалось, что 11 августа голкипер уже выступит в суде, однако предварительное слушание в итоге назначили только на 20 сентября.

Истории российских хоккеистов, подозреваемых в уклонении от службы в армии, на этой неделе получили новое развитие. В Уфе состоялось заседание суда по делам экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова и нападающего СКА Михаила Воробьёва, уже признавшего свою вину. А в Ленинградской области начался процесс по иску голкипера «Филадельфии» Ивана Федотова, который на данный момент находится в воинской части. Однако адвокаты вратаря считают, что процедура призыва была нарушена.

Хоккеисты Сулейманов и Воробьёв вместе с нападающим «Адмирала» Владиславом Лукиным обвиняются в даче взятки за оформление военного билета. Это стало известно после задержания бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина. По версии обвинения, он в 2019 году получил деньги от игроков и передал их заместителю военкома по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константину Воропаеву. Каждый перевёл сумму от 170 тыс. до 200 тыс. рублей. По закону за подобное нарушение грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до 60-кратной суммы взятки. В данный момент спортсмены продолжают тренироваться с командами, но находятся под подпиской о невыезде.

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Воробьёв и Сулейманов приняли участие в заседании суда, а рассмотрение дела Лукина отложено на 22 сентября по ходатайству его адвоката, который занят в другом процессе. Спортсмены приезжали в суд по очереди.

Первым вместе с родителями появился экс-голкипер системы «Салавата Юлаева». Отец хоккеиста Айдар Сулейманов сразу заявил, что уверен в невиновности сына.

«Мы считаем, что наш сын и остальные ребята практически и абсолютно ни в чём не виноваты. Они делали свою работу, выполняли её профессионально и качественно. Защищали свою республику, защищали свой клуб, и мы не видим вообще, из чего создан этот прецедент»,— сказал он журналистам.

В ходе заседания адвокат спортсмена приобщила к делу большое количество документов, доказывающих, что если взятка и была, то в значительно меньшем размере. В итоге Сулейманов не признал себя виновным, предпочтя своё отношение к обвинению высказать позже. Однако дальнейшее рассмотрение дела пришлось приостановить из-за отсутствия главного свидетеля — Самигуллина. Направленная ему повестка вернулась в суд.

На заседании по делу Воробьёва нападающий сразу признал свою вину. На этом всё и закончилось. Суд также решил не принимать никаких решений без общения с бывшим сотрудником ГИБДД, хотя адвокаты хоккеиста не настаивали на личном присутствии свидетеля. В итоге новые заседания назначены на 22 и 25 августа.

При этом, по мнению председателя Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимира Тригнина, поведение Воробьёва в сложившейся ситуации верное, поскольку таким образом он сможет избежать серьёзного наказания.

«Исходя из практики, следственные органы в первую очередь интересуют должностные лица, занимающиеся коррупцией, а не юноши, которые попадают в эти ситуации. Тем не менее негативные последствия для парня всё‑таки будут. В таком случае прокуратура подаёт административное исковое заявление о признании незаконным решения призывной комиссии», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Теперь Воробьёву в худшем случае грозит служба в армии.

Впрочем, далеко не все поверили в признание вины Михаилом, хотя это подтвердила пресс-служба суда. Так, главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал появившуюся информацию фейком и пообещал защищать своего игрока.

«Давайте дождёмся официальной информации. Пока она была лишь в Telegram-каналах, это может быть фейк, сейчас тяжёлое время, идёт информационная война, много вбросов. Суда как такового ещё не было, были только слушания. Миша скоро будет в команде, с ним всё хорошо. Поможет ли СКА? Мы своих не бросаем! Миша — это бриллиант. Это наш центрфорвард, важная часть команды, мы все помним его передачу на Кирилла Капризова на молодёжном чемпионате мира. Поддерживаем нашего бойца и вместе с юристами будем работать. В моём понимании он ничего такого не сделал», — сказал Ротенберг журналистам.

Куда более категоричен оказался двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Его удивило, что система по призыву в армию опять дала сбой.

«Ребята должны так или иначе в соответствии с законом отслужить или поступить в вуз, где есть военная кафедра. Никаких проблем не вижу. Система в очередной раз дала сбой. Оправданий быть не может. Во многих странах Европы спортсмены понимают, что они обязаны не нарушать закон. Я думаю, что наше спортивное руководство не предусмотрело эти проблемы», — сказал Фетисов.

Ожидалось, что какая-то ясность на этой неделе появится и в деле голкипера сборной России Ивана Федотова, у которого не оказалось отсрочки от армии, — сейчас он вместо солнечной Филадельфии находится в военной части. При этом сам хоккеист, похоже, об отсутствии необходимых документов не знал, поскольку летом планировал спокойно проводить время в родном Санкт-Петербурге.

На 11 августа было назначено рассмотрение жалобы о признании незаконным решения комиссии по его призыву на воинскую службу. Адвокат голкипера Алексей Пономарёв даже не исключал, что хоккеист приедет в суд. Однако в итоге всё закончилось лишь объявлением даты предварительного слушания. Оно состоится 20 сентября.

По мнению юристов Федотова, спортсмена призвали с нарушением процедуры.