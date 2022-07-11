Крикунов: Федотов мог на ровном месте изобрести конфликт

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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера национальной сборной и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.
Крикунов: Федотов мог на ровном месте изобрести конфликт
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«Я думаю, что это не такая уж большая проблема. И она вполне решаема. Федотов, возможно, и на ровном месте мог изобрести конфликт. Полагаю, что в этом всё и дело. Если бы он спокойно решал разногласия, то до подобной ситуации дело бы не дошло. И если бы он не упёрся, не повёл себя неадекватно, то вряд ли бы это случилось», — цитирует Крикунова РИА Новости.

По его мнению, у хоккеиста с руководством московского ЦСКА наверняка были какие-то договорённости о том, чтобы доиграть контракт до конца.

«Но он упёрся: не хочу играть — и всё. А на профессиональном уровне ведь так не бывает», — добавил Крикунов.

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже СМИ сообщили, что голкипер был отправлен в воинскую часть.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.





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