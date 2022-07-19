В Госсовете Финляндии предложили российским хоккеистам убежище в Европе и НХЛ

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Член Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен прокомментировал ситуацию с бывшим голкипером московского ЦСКА и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.
В Госсовете Финляндии предложили российским хоккеистам убежище в Европе и НХЛ
  • РИА Новости

«Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные державы и ⁦НХЛ⁩ могли бы предоставить им политическое убежище», — написал Хейнонен в социальных сетях.

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также адвокат вратаря обратился в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.

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