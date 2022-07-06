Каменский: не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский считает, что у спортсменов не должно быть привилегий при призыве на воинскую службу.

«Не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию. Все должны быть в равных условиях. Если ты спортсмен, который годен для призыва в армию, ты должен служить на славу спорта», — приводит слова Каменского «Чемпионат».

Он отметил, что раньше было много клубов, в которых можно было пройти военную службу. По его словам, за всеми спортсменами должен быть внутренний контроль со стороны клуба и федераций.

Напомним, что вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы до двух лет.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее депутат Свищёв прокомментировал обсуждение нового законопроекта после дела голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который был отправлен на обязательную военную службу.