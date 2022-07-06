Свищёв рассказал об обсуждении законопроекта о прохождении воинской службы для спортсменов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал обсуждение нового законопроекта после дела голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который был отправлен на обязательную военную службу.

«Уменьшить срок военной службы для профессиональных спортсменов? Я не против, но за этим надо обратиться к специалистам, которые могут компетентно проконсультировать в данном вопросе. Сегодня мы как раз в комитете обсуждали законопроект, регламентирующий возможность спортсменов, которые служат в СКА и ЦСКА, одновременно проходить службу в армии и быть на ставке в Минспорте», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Он также заявил, что в комитет приходили эксперты из ЦСКА, которые помогали с некоторыми вопросами. По его словам, основная задача законопроекта — снять проблему, когда спортсмен, находясь в армии, не может выезжать за границу на соревнования.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы до двух лет.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что следственные органы не проводят проверок в отношении Федотова.