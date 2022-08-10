Суд в Уфе отложил заседания по обвиняемым в даче взятки трём хоккеистам

В Ленинском районном суде Уфы сообщили о ходе процесса по уголовным делам об уклонении от военной службы трёх российских хоккеистов.

«Суд отложил рассмотрение дел Воробьёва и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

Уточняется, что в ходе заседания Анвар Сулейманов сказал, что после допроса и исследования материалов дела всё пояснит. Михаил Воробьёв согласился с обвинением. Заседание по делу Владислава Лукина отложено на 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Сулейманова, Лукина и Воробьёва будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Владислав Лукин и Михаил Воробьёв — за «Адмирал» и СКА соответственно.

Напомним, что хоккеисты обвиняются в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался в поддержку голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который отправлен в Северодвинск для прохождения срочной военной службы.





