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Суд в Уфе отложил заседания по обвиняемым в даче взятки трём хоккеистам

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В Ленинском районном суде Уфы сообщили о ходе процесса по уголовным делам об уклонении от военной службы трёх российских хоккеистов.
Суд в Уфе отложил заседания по обвиняемым в даче взятки трём хоккеистам
  • РИА Новости

«Суд отложил рассмотрение дел Воробьёва и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

Уточняется, что в ходе заседания Анвар Сулейманов сказал, что после допроса и исследования материалов дела всё пояснит. Михаил Воробьёв согласился с обвинением. Заседание по делу Владислава Лукина отложено на 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Сулейманова, Лукина и Воробьёва будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Владислав Лукин и Михаил Воробьёв — за «Адмирал» и СКА соответственно.

Напомним, что хоккеисты обвиняются в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался в поддержку голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который отправлен в Северодвинск для прохождения срочной военной службы.



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