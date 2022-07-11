Адвокат Федотова: Иван надеется послужить стране при помощи хоккея

Алексей Пономарёв, адвокат вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова, сообщил, что его клиент по-прежнему находится на территории военной части.

«Иван на связи находится, чувствует себя хорошо. Неприятности со здоровьем у него закончились. Находится на территории военной части и надеется на скорейшее разрешение данной ситуации. Надеется, что сможет послужить стране в качестве хоккеиста и сможет заниматься любимым делом», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже СМИ сообщили, что голкипер был отправлен в воинскую часть.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.