«Эмоции самые драйвовые»: Ступак об участии в полумарафоне, 30-градусной жаре и усталости на финише

Первое в жизни участие в полумарафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге стало интересным опытом и вызовом самой себе, заявила в интервью RT лыжница Юлия Ступак. По её словам, преодоление дистанции 21,1 км можно сравнить с хорошей тренировкой. Также победитель и трёхкратный призёр Олимпийских игр рассказала, что оказалось самым сложным во время забега, объяснила, как добралась до финиша, несмотря на 30-градусную жару, и подчеркнула, что пока не собирается пробовать себя в марафоне.

Выступление в новых видах стало популярным трендом года в мире отечественного спорта. Например, фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, а хоккеист Александр Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо».

Лыжники также охотно идут на эксперименты. Так, Александр Большунов в конце августа планирует стартовать на Кубке братьев Агеевых по гребле, а Юлия Ступак пробежала полумарафон «Европа — Азия — 2022» в Екатеринбурге.

Первый опыт получился для победителя и трёхкратного призёра Олимпийских игр удачным. Она преодолела дистанцию 21,1 км за 1 час и 28,46 минуты. Более того, девушке не хватило совсем немного, чтобы попасть в топ-10 — она заняла 12-ю строчку, уступив победителю более десяти минут.

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Тем не менее лыжница осталась довольна результатом и поделилась с подписчиками в соцсетях фото, сделанным вместе с супругом Никитой Ступаком уже после финиша.

«Скажу честно, в лыжных гонках есть десятки девочек, кто бегает сильно лучше, но для меня было важнее бросить вызов самой себе. Эмоции самые драйвовые! Так что, друзья, бегайте! Готовьтесь, стремитесь улучшать свои результаты и стартуйте!» — написала Ступак.

О том, как прошёл для Юлии забег, насколько легко ей далась подготовка к нему и планирует ли она попробовать себя в марафоне, RT спросил у самой спортсменки.

— Когда появилась идея пробежать полумарафон?

— Она пришла, когда тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко дал задание выполнить определённую беговую работу. Тогда подумала, что можно сделать её в ходе гонки. Спросила у мужа, какие в ближайшее время в Екатеринбурге состоятся кроссовые гонки. Он и рассказал о международном марафоне «Европа — Азия». Сразу же прошла регистрацию, а уже в воскресенье оказалась на старте.

— Не было опасений, что можете не справиться с дистанцией, учитывая, что это всё-таки не лыжные гонки, а бег?

— Страха точно не было. Скорее правильно назвать мои ощущения в тот момент интересом. Да, прежде бегать столько не приходилось, ведь я не специализируюсь на этом виде спорта. Но, поверьте, на тренировках лыжники выполняют и не такие объёмы — бегаем мы много. Так что мне было не впервой.

— Как профессиональному спортсмену, вам пришлось проще?

— Повторюсь: для меня это не стало чем-то новым. Бегать кросс — привычное занятие для лыжников, особенно если учесть наши тренировки и интенсивность. Можно сказать, пробежав полумарафон, провела вполне себе качественное занятие.

— Какая-то особенная подготовка для этого требовалась?

— Нет. Понятное дело, затрачивать на полумарафон дополнительное время и силы было нельзя. Просто хотелось провести особую интенсивную тренировку, пробежать 21,1 км.

— Почему вам было это интересно?

— Всегда любопытно попробовать нечто новенькое и необычное. Ещё мне очень понравилась атмосфера, которая была во время мероприятия. Она оказалась по-настоящему прикольной и дружеской. У всех участников был позитивный настрой. Все заряженные, улыбаются. Некоторые узнавали, подходили и желали удачи. То есть шёл обмен хорошей энергией. Особенное чувство испытываешь и когда непосредственно выходишь на старт.

— Как себя ощущали физически?

— Несмотря на то что я профессиональная лыжница, всё равно пришлось непросто. Понятно, я выложилась по максимуму. Присутствовала сильная физическая усталость. Плюс сказались погодные условия. В день гонки температура в городе достигала 30 ºC, а на небе не было ни облачка. Ветер не дул совсем. Можете представить, как сложно бежать по такой жаре. К тому же я не пила нужного объёма жидкости и не пополняла водный баланс, что создало дополнительные сложности.

— Обычно на таких соревнованиях ставят точки питания.

— У нас они тоже были, но нужно понимать — это всё-таки серьёзная гонка. Когда бежишь на пределе своих возможностей, у тебя нет времени остановиться и попить. Поэтому ты можешь максимум полить себе на голову из бутылки.

— По ощущениям это был самый сложный старт в вашей жизни?

— Конечно, нет. Это далеко не самая тяжёлая гонка в карьере, а просто хорошая тренировка, хотя, конечно, пришлось непросто. Но я справилась.

— Что было самым тяжёлым на дистанции?

— Сложно назвать какие-то конкретные моменты. Просто, когда работаешь на пределе на протяжении 21,1 км и выкладываешься по полной программе, во-первых, начинают закисляться мышцы. Во-вторых, ухудшается общее самочувствие. Силы покидают тебя буквально с каждым шагом, и на финише приходится очень тяжело.

— Был момент, когда хотелось всё бросить и остановиться?

— У меня точно нет. Всё-таки я подготовленный к таким нагрузкам человек. Но это можно сказать далеко не про всех участников. Да, люди длительное время готовятся к тому, чтобы преодолеть полумарафон, но ты никогда не знаешь, как поведёт себя организм на дистанции, да ещё при 30 градусах жары. Буквально на моих глазах одна девушка не смогла продолжать и остановилась. Внутренние ощущения у всех разные.

— В первом полумарафоне в жизни вы показали результат 01:28:46. Довольны или можно было пробежать быстрее?

— Я полностью удовлетворена. Лучшего не ожидала. Вообще, честно говоря, не ожидала ничего. Но, когда выходила на старт, было желание выбежать из полутора часов. Задачу удалось решить даже с запасом. Поэтому абсолютно довольна временем.

— Нет ли мысли попробовать себя в марафоне?

— Пока точно нет. Нужно понимать — это слишком суровое испытание. После преодоления дистанции 42,2 км придётся очень долго восстанавливаться. Что же касается дальнейшего участия в полумарафонах, пока такой вопрос тоже не стоит.