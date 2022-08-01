На фоне слухов о продаже: что известно о возможном уходе Федуна из «Спартака» и назначении на его место Хачатурянца

Леонид Федун в ближайшее время может покинуть пост президента «Спартака». По информации СМИ, на его место претендует бывший глава РПЛ и экс-руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Рокировка должна стать ещё одним шагом в процессе продажи клуба ЛУКОЙЛу. При этом планируется, что нынешний президент на первых порах продолжит консультировать компанию по вопросам управления клубом. В «Спартаке» заявили, что «спокойно» относятся к подобным слухам.

Возможно, 18-летняя эра правления Леонида Федуна в «Спартаке» подошла к концу. Если верить СМИ, в ближайшее время клуб обретёт нового президента. Причём станет им не кто иной, как бывший глава РПЛ и экс-руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

И хотя пресс-служба красно-белых оперативно отреагировала на появившуюся информацию, официально опровергнута она не была.

«Ещё вчера все называли другую фамилию, до этого говорили ещё что-то. Думаем, на фоне разных слухов подобные новости будут появляться регулярно. Относимся к этому спокойно», — подчеркнули в клубе.

Также по теме «Лучший спортивный директор»: почему за «Спартак» обидно после внезапного ухода Каттани За два дня до старта нового сезона РПЛ «Спартак» объявил об уходе спортивного директора Луки Каттани. В клубе признались, что...

Сам Хачатурянц, хотя и отказался комментировать эту тему, также не стал отрицать предположения журналистов.

В СМИ же уверены, что функционер возглавит «Спартак». Так, по информации «Чемпионата», на его приходе настаивает лично Вагит Алекперов, недавно покинувший пост руководителя ЛУКОЙЛа. Хачатурянц якобы пока не принял решения и взял время на раздумье.

«Он основной кандидат, но по состоянию на сегодняшний день окончательного ответа не дал. Однако вероятность того, что это произойдёт, большая», — сообщил источник «Чемпионата».

Возможный приход экс-руководителя РПЛ станет частью процесса по переходу красно-белых под крыло нефтяной компании. Сообщается, что там в настоящий момент занимаются приобретением акций. Этим якобы и объясняется отсутствие громких трансферов: при переоформлении активов действует запрет на проведение любых сделок. В ЛУКОЙЛе намерены в дальнейшем осуществлять все основные процессы, в том числе и формирование бюджета.

«На компанию почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака». Активы главных акционеров Вагита Алекперова и Александра Матыцина тоже переходят к ЛУКОЙЛу. При этом существует вероятность, что у Федуна какая-то часть останется», — добавил источник.

По информации Metaratings, приобретение «Открытие Арены» у Федуна обойдётся компании в сумму от $90—100 млн. Но утвердить сделку сначала должна Федеральная антимонопольная служба.

Отмечается, что Федун на первых порах продолжит консультировать новых руководителей как человек, глубоко погружённый в процесс. В качестве же одной из причин его ухода называется желание переехать на Кипр вместе с семьёй. Основная нагрузка в таком случае ляжет на Матыцина. Сохранит свой пост и генеральный директор Евгений Мележиков.

Слухи о том, что Федун может покинуть клуб, появлялись за время его правления неоднократно. Порой доходило даже до конкретных заявлений с его стороны. Например, в 2015-м, после очередного неудачного сезона, функционер намекнул, что готов передать бразды правления другим людям.

«Искренне всей душой переживаю и болею за судьбу «Спартака». Понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может, они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам. Пусть бог хранит «Спартак», — подчеркнул он.

Спустя несколько недель пост генерального директора занял Сергей Родионов, а главным тренером стал Дмитрий Аленичев. Тем не менее Федун продолжил, как и раньше, контролировать все процессы. Спустя два года «Спартак» впервые за 16 лет стала чемпионом России, а также завоевал Суперкубок страны.

В 2019-м президент после очередных нападок в свой адрес сделал любопытное заявление о желании через четыре года «отпустить коллектив в свободное плавание» — передать его в руки фанатов.

«Когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования, которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов… И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть болельщики. Не Пётр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить своё детище, свою любовь я не могу. Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры — и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» — народная команда и она должна управляться народом», — объяснял он свою позицию.

Также по теме «Большая неожиданность»: Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, исполняющим обязанности назначен Алаев Ашот Хачатурянц освободил пост руководителя РПЛ, который занимал с осени прошлого года. Функционер попросил назначить на его место...

Последняя же информация об уходе Федуна появилась сразу после победы в Кубке России в конце мая нынешнего года. Комментируя успех команды, Федун произнёс слова о «завершении цикла», что многие восприняли как намёк на сложение с себя полномочий.

Почти сразу же инсайдеры сообщили, что владелец и его супруга Зарема Салихова в ближайшее время действительно отойдут от управления клубом, хотя и оставят себе долю акций. Финансирование же должен взять на себя ЛУКОЙЛ. Эти процессы, если верить СМИ, и происходят в настоящий момент.

Что касается Хачатурянца, он ярко ворвался в отечественный футбол, в 2019-м возглавив Судейский комитет РФС и Экспертно-судейскую комиссию при президенте федерации Александре Дюкове.

На этих должностях он достаточно быстро приобрёл авторитет. Во многих командах Премьер-лиги отмечали, что из действий арбитров исчезла предвзятость. При этом ранее он практически не был связан со спортом, хотя, по его словам, в детстве играл за сборную Кисловодска по футболу.

В прошлом Хачатурянц возглавлял ООО «Сбербанк Капитал», департамент инвестиционной политики Минэкономразвития и управление федеральной целевой программы «Государственная граница РФ» ФСБ России.

Осенью 2021-го функционер на волне успеха возглавил РПЛ, заменив Сергея Прядкина. Тогда мало кто мог представить, что на ответственном посту он продержится меньше года. Летом Хачатурянц неожиданно объявил о сложении с себя полномочий.

«Мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с её клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию РПЛ, налаживаются бизнес-процессы. Подписали контракты с новыми надёжными партнёрами и спонсорами, которые позволяют клубам твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. Это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях», — подвёл итоги работы Хачатурянц.

Любопытно, что коллегу после отставки публично поддержал Федун. По его мнению, функционер был эффективен и сумел на порядок увеличить финансирование РПЛ и договориться о солидных контрактах со спонсорами.

Впрочем, судя по данным Telegram-канала BRIEF, возглавить «Спартак» может и другой бывший глава РПЛ — Прядкин. Якобы его кандидатуру лоббирует Матыцин. Вместе с ним вернуться в клуб рассчитывает Томас Цорн, ранее занимавший в стане москвичей должность генерального директора, а ныне спортивного — в «Локомотиве».