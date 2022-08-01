Сёмин назвал большой потерей для футбола возможный уход Федуна из «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

«Если Федун покинет «Спартак», это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Губерниев заявил о правлении Федуна в «Спартаке», что это были 18 лет турбулентности.