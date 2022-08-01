Терюшков отреагировал на информацию, что Хачатурянц может занять пост Федуна в «Спартаке»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

«Спартак» — коммерческий клуб. Учредители определяют, кто возглавит клуб. Ашота Рафаиловича знаем как профессионала, человека, при котором лига привлекла консолидированный бюджет — в четыре раза больше доходов. Такие небольшие клубы, как мы, можем быть ему только благодарны и приветствовать его во главе «Спартака», если такое случится», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Он также подчеркнул, что в «Химках» не переживают по поводу судейства, если Хачатурянц станет руководителем «Спартака». По его словам, в клубе доверяют судьям и уверены в них.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом».