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«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом»

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Московский «Спартак» выступил с обращением к болельщикам после разгромной победы в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом»
  • РИА Новости

«Хорошей недели, красно-белые! Спасибо за вашу поддержку вчера! Вы были феноменальны», — написала пресс-служба «Спартака».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (три) располагается на 11-й строчке.

Ранее Зарема Салихова похвалила судейство в матче «Спартак» — «Оренбург».

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