«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом»
- РИА Новости
«Хорошей недели, красно-белые! Спасибо за вашу поддержку вчера! Вы были феноменальны», — написала пресс-служба «Спартака».
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (три) располагается на 11-й строчке.
Ранее Зарема Салихова похвалила судейство в матче «Спартак» — «Оренбург».