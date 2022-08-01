«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом»

Московский «Спартак» выступил с обращением к болельщикам после разгромной победы в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

«Хорошей недели, красно-белые! Спасибо за вашу поддержку вчера! Вы были феноменальны», — написала пресс-служба «Спартака».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (три) располагается на 11-й строчке.

Ранее Зарема Салихова похвалила судейство в матче «Спартак» — «Оренбург».