Салихова похвалила судейство в матче «Спартак» — «Оренбург»
- РИА Новости
«Симбиоз молодости и опыта приносит победы. Стратегия Луки Каттани работает. За такую азартную команду приятно болеть! Отмечу грамотное судейство. ВАР выступил в помощь арбитру», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
По её словам, столичный клуб проводит матчи на кураже, играет от души и хочет победить в каждом эпизоде.
Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (три) располагается на десятой строчке.
Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о победе «Спартака» в матче с «Оренбургом».