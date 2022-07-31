Салихова похвалила судейство в матче «Спартак» — «Оренбург»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре красно-белых в матче третьего тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1).

«Симбиоз молодости и опыта приносит победы. Стратегия Луки Каттани работает. За такую азартную команду приятно болеть! Отмечу грамотное судейство. ВАР выступил в помощь арбитру», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, столичный клуб проводит матчи на кураже, играет от души и хочет победить в каждом эпизоде.

Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (три) располагается на десятой строчке.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о победе «Спартака» в матче с «Оренбургом».