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Кафельников: я не верю в конкуренцию «Спартака» и «Зенита»

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о победе «Спартака» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (4:1).
Кафельников: я не верю в конкуренцию «Спартака» и «Зенита»
  • РИА Новости

«Конкуренция с «Зенитом»? Я в это не верю. Не такой оптимист. Начали хорошо — молодцы. Пока ничего не могу сказать про Абаскаля. Прошло мало времени. По трём матчам давать резюме бессмысленно», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (семь) лидирует, опережая «Спартак» по дополнительным показателям. «Оренбург» (три) располагается на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какой футбол он собирается ставить в столичной команде.

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