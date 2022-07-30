Абаскаль рассказал, какой футбол хочет видеть в исполнении игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какой футбол он собирается ставить в столичной команде.

«Есть ли желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»? Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Всё же у меня немного другая философия. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

По его словам, иногда владение соперника мячом можно обернуть в пользу своей команды.

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил работу Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».