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Абаскаль рассказал, какой футбол хочет видеть в исполнении игроков «Спартака»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какой футбол он собирается ставить в столичной команде.
Абаскаль рассказал, какой футбол хочет видеть в исполнении игроков «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Есть ли желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»? Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Всё же у меня немного другая философия. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

По его словам, иногда владение соперника мячом можно обернуть в пользу своей команды.

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил работу Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

 

 

 

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