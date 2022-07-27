Тарпищев: Абаскаль сумел расставить футболистов «Спартака» по местам

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль сделал правильную расстановку, учитывая сильные стороны футболистов. Когда все чётко, на первый план выходит уровень мастерства игрока, а подбор футболистов у «Спартака», прямо скажем, хороший. Мысль тренера видна, футболисты стали демонстрировать свои лучшие качества», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, «Спартак» смог разгромить «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу не за счёт качества игры, а именно из-за правильной расстановки футболистов.

«Спартак» 23 июля на выезде победил с крупным счётом «Краснодар» (4:1). На старте чемпионата команда Абаскаля в меньшинстве в гостях вырвала ничью во встрече с грозненским «Ахматом» (1:1).

Ранее в ЭСК РФС сообщили, что Кирилл Левников должен был удалить Александра Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».