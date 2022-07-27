Тарпищев: Абаскаль сумел расставить футболистов «Спартака» по местам
- Gettyimages.ru
«Абаскаль сделал правильную расстановку, учитывая сильные стороны футболистов. Когда все чётко, на первый план выходит уровень мастерства игрока, а подбор футболистов у «Спартака», прямо скажем, хороший. Мысль тренера видна, футболисты стали демонстрировать свои лучшие качества», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
По его мнению, «Спартак» смог разгромить «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу не за счёт качества игры, а именно из-за правильной расстановки футболистов.
«Спартак» 23 июля на выезде победил с крупным счётом «Краснодар» (4:1). На старте чемпионата команда Абаскаля в меньшинстве в гостях вырвала ничью во встрече с грозненским «Ахматом» (1:1).
Ранее в ЭСК РФС сообщили, что Кирилл Левников должен был удалить Александра Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».