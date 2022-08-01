Источник: Прядкин может стать руководителем «Спартака»

Бывший президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин может сменить Леонида Федуна на посту главы московского «Спартака».

По информации Brief, на назначении Прядкина настаивает первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын.

Напомним, в октябре 2021 года Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. Он возглавлял лигу с 2007 года. 60-летний чиновник также ушёл из бюро исполкома Российского футбольного союза.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Хачатурянц отказался комментировать возможный приход в «Спартак».