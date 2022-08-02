Мировое лидерство Сидоровой, прогресс Шубенкова и нервы Ласицкене: чем интересен чемпионат России по лёгкой атлетике

Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт в Чебоксарах 2—5 августа. В его рамках спортсмены поборются не только за титулы и призовые, но и за выход в финал серии «Королева спорта» — Спартакиаду. В секторе для прыжков с шестом особое внимание будет приковано к Марии Ласицкене. В беге с барьерами восстановившийся от травмы Сергей Шубенков постарается вновь улучшить свой результат. А Анжелика Сидорова попробует установить новый рекорд сезона.

2 августа в Чебоксарах стартует чемпионат России по лёгкой атлетике. В нынешнем сезоне это один из двух главных турниров наряду со Спартакиадой, которая пройдёт в конце месяца. Причём последняя носит статус финала серии «Королева спорта», организованной, чтобы обеспечить спортсменам достойную соревновательную практику в условиях отстранения. И без участия в национальном первенстве выступить в ней будет нельзя, даже если позволит набранный рейтинг.

К слову, призёрам этапов выплачиваются призовые в размере 50, 30 и 20 тыс. рублей соответственно, а по итогам всего сезона будет определён победитель в номинации «Абсолютный лидер». Лучший спортсмен и спортсменка в рейтинге получат по 500 тыс. рублей, занявшие вторые места — 300 тыс., а третьи — 200 тыс.

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Ярче всех среди россиян блеснула Анжелика Сидорова. Даже несмотря на то что она сильно затянула с началом и впервые вышла в сектор лишь в конце июня, на чемпионате Москвы 17 июля серебряная призёрка ОИ в Токио показала лучший результат сезона в мире — 4,86 м. Это на сантиметр выше, чем прыгнула несколькими днями ранее в Юджине американка Кэтти Нажотт, ставшая чемпионкой мира. Уроженка Москвы, преодолев данную высоту, даже расплакалась от обиды: очевидно, она вновь могла бы взять золото ЧМ, если бы не отстранение.

На первенстве страны всем остальным шестовичкам, вероятно, предстоит побороться лишь за вторую ступеньку пьедестала, и главная фаворитка в этой схватке — Полина Кнороз, которая нынешним летом уже брала 4,70 м.

В секторе для прыжков в высоту выступит Мария Ласицкене. Главную конкуренцию ей составят действующая чемпионка страны Мария Кочанова и победительница первенства планеты среди юниоров Наталья Спиридонова. Именно эти три девушки записали себе в актив лучшие попытки в текущем сезоне. Возглавляет топ-лист олимпийская чемпионка с показателем 1,95 м. Её юные соперницы преодолевали планку на высоте 1,92 м. Всего на сантиметр меньше — у Татьяны Ермаченковой и Надежды Андрюхиной, которые также поборются за место на пьедестале.

Ласицкене способна выиграть турнир даже в том тренировочном режиме, в котором выступала на всех предшествующих соревнованиях. Главный вопрос заключается в том, сумеет ли Мария справиться с нервами. На турнире «Путь к Олимпу» она потрясла зрителей тем, что расплакалась перед решающей попыткой и долго не могла успокоиться. Позже она призналась, такая истерика случилась с ней впервые и стала результатом обстановки в мире.

В мужском секторе зрители, увы, не увидят долгожданную дуэль Михаила Акименко и Ильи Иванюка. Действующий чемпион России ещё не оправился от травмы и пропускает летний сезон. Это плохая новость для Иванюка, поскольку в схватке соотечественников вполне мог родиться высокий результат, тем более он запланировал в текущем сезоне преодолеть 2,40 м. На Кубке России в Брянске это у него не получилось, поэтому следующая попытка придётся наверняка на чемпионат страны. Дополнительным стимулом для атлета послужит тот факт, что Мутаз Баршим во время ЧМ отобрал у него лучший результат сезона, державшийся с 7 июня, когда на «Мемориале Знаменских» россиянин взял 2,34 м. Катарец в Юджине взлетел на три сантиметра выше.

В беге внимание традиционно будет приковано к коротким барьерам, где выступает Сергей Шубенков. Экс-чемпион мира считает нынешний сезон разгрузочным и восстановительным после травмы, помешавшей ему принять участие в Играх в Токио. Несмотря на это, от старта к старту он показывает всё более высокие результаты. Если на командном первенстве России в конце мая он преодолел дистанцию за 13,59 с, то на Кубке страны в Брянске 2 июля — за 13,27 с.

Ближе всех к титулованному атлету подобрался совсем юный 17-летний Никита Великоцкий, показавший на юношеской Спартакиаде (U18) 13,48 с. К слову, это новый рекорд страны для данной возрастной категории, и так быстро в своё время не бегал даже Шубенков. А среди взрослых спортсменов лучшие результаты после лидера пока у Анатолия Киселёва (13,60) и Артёма Макаренко (13,61). Во многом от их выступления и способности составить конкуренцию зависит, сможет ли улучшить своё время Шубенков. Как известно, он способен бегать очень быстро, если соперники дышат в спину.

Также на дорожках интересно будет понаблюдать за дуэлью Антонины Кривошапки и Полины Миллер на дистанции 400 м. Многократный призёр ЧМ готовилась именно к национальному первенству, пропустив большинство стартов «Королевы спорта». Это объяснимо, ведь возрастную спортсменку не первый год преследуют травмы, и она старается беречь организм для самых важных соревнований. На «Мемориале Знаменских» Антонина показала не слишком высокий результат — 52,73 с. В Чебоксарах от неё стоит ждать более быстрого бега. Миллер, напротив, ярко начала сезон, в первом же турнире выбежав из 51 с (50,88), но затем её показатели заметно просели, что, впрочем, не помешало ей выиграть Кубок России и юниорское первенство страны (U23).

В борьбу за медали наверняка включатся Екатерина Реньжина, Вероника Архипова и Вера Филатова, которые также входят в топ-5 российского сезона.

На аналогичной дистанции у мужчин стоит обратить внимание на Савелия Савлукова, которого называют главной восходящей звездой в беге на круг. Подопечный Сергея Клевцова прогрессирует семимильными шагами, и на «Мемориале Знаменских» едва не побил рекорд страны среди спортсменов до 23 лет, который равен 45,12 с. Савелий пробежал за 45,18 с, и пока это его лучший результат сезона. Но бегун настроен улучшить его на чемпионате России и завоевать первый в карьере взрослый титул. Кстати, абсолютный рекорд страны на данной дистанции держится уже 40 лет. Его установил Виктор Маркин в финале московской Олимпиады 30 июля 1980 года.