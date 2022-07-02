Шубенков подверг сомнению лучший результат сезона в мире в беге на 110 метров с барьерами

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что обладателю лучшего результата сезона в мире на этой дистанции американцу Девону Аллену подкрутили время.
Шубенков подверг сомнению лучший результат сезона в мире в беге на 110 метров с барьерами
  • РИА Новости

«Самолюбие потешили ребята, делают что хотят. Это нам ничего нельзя, а в Америке всё нормально. Секунды рисуем, какие хотим. Не было там бега на 12,84. Выглядело это, как будто подкрутили секундомер. А когда он приехал на Бриллиантовую лигу, то уже свои нормальные 13,22 секунды показал», — цитирует Шубенкова ТАСС.

12 июня на турнире по лёгкой атлетике в Нью-Йорке Аллен установил лучший результат сезона в мире, который составляет 12,84 секунды.

2 июля на Кубке страны по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске, Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,27 секунды.

Ранее Шубенков заявил, что участие исключительно в российских стартах не прибавит ему мотивации для достижения высоких результатов.

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