Ласицкене победила в прыжках в высоту на Гран-при Московской области

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Гран-при Московской области.
Ласицкене победила в прыжках в высоту на Гран-при Московской области
  • РИА Новости

29-летняя спортсменка со второй попытки показала результат 1,95 м, что является лучшим результатом сезона в России. Второе место заняла Татьяна Ермаченкова (1,88 м). Замкнула тройку Александра Ярышкина (1,88 м).

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Томас Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на войну, но и зародил новую — околоспортивную, которую уже невозможно остановить. Глава комитета на её письмо не ответил.

Ранее гимнаст Денис Аблязин выиграл опорный прыжок на Кубке России.

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