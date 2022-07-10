Гимнаст Аблязин выиграл опорный прыжок на Кубке России
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29-летний спортсмен показал результат 14,566 балла. Второе место занял Даниел Маринов (14,533), замкнул тройку Егор Шарамков (14,350).
Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 4 по 10 июля.
Напомним, что Аблязин, Нагорный, Далалоян, Белявский выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. Сборная России стала лучшей в этом виде программы впервые с 1996 года.
Ранее сообщалось, что Ласицкене победила в прыжках в высоту на Кубке России по лёгкой атлетике.