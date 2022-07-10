Гимнаст Аблязин выиграл опорный прыжок на Кубке России

Олимпийский чемпион Игр в Токио в командном турнире Денис Аблязин занял первое место на открытом Кубке России по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

29-летний спортсмен показал результат 14,566 балла. Второе место занял Даниел Маринов (14,533), замкнул тройку Егор Шарамков (14,350).

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 4 по 10 июля.

Напомним, что Аблязин, Нагорный, Далалоян, Белявский выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. Сборная России стала лучшей в этом виде программы впервые с 1996 года.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила в прыжках в высоту на Кубке России по лёгкой атлетике.