Гимнаст Аблязин выиграл опорный прыжок на Кубке России

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Олимпийский чемпион Игр в Токио в командном турнире Денис Аблязин занял первое место на открытом Кубке России по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
Гимнаст Аблязин выиграл опорный прыжок на Кубке России
  • AP

29-летний спортсмен показал результат 14,566 балла. Второе место занял Даниел Маринов (14,533), замкнул тройку Егор Шарамков (14,350).

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 4 по 10 июля.

Напомним, что Аблязин, Нагорный, Далалоян, Белявский выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. Сборная России стала лучшей в этом виде программы впервые с 1996 года.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила в прыжках в высоту на Кубке России по лёгкой атлетике.

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